Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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28.10.2026 14:31:26
In Bulgaria, record low voter turnout triggers a November 1 presidential run-off in a poll colored by divisions over Ukraine war
Low voter turnout has triggered a run-off for the Bulgarian presidency. The vote was colored by strong divisions over Russia's war in Ukraine, and Sofia's relations with the Kremlin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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