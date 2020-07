In CDU-Spitze Forderungen nach EU-einheitlichen Corona-Urlaubsregeln

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts eines sorglosen Verhaltens von Menschen im Urlaub wird in der CDU-Spitze die Forderung nach EU-weiten einheitlichen Regelungen etwa zum Masken-Tragen in Flugzeugen laut. Mehrere Teilnehmer hätten große Sorgen wegen des Verhaltens vieler Menschen im Urlaub geäußert, hieß es aus Teilnehmerkreisen der letzten CDU-Präsidiumsschalte vor der Sommerpause am Montag. Einige Menschen würden sich so bewegen, als sei Corona nicht mehr da. Die Situation in Flugzeugen sei derzeit unbefriedigend.

Es bestehe die Gefahr, dass die Ansteckungszahlen nach der Rückkehr von Urlaubern aus den Ferien stark ansteigen könnten, wurde demnach in der Runde gewarnt. Dabei sei auch über den geringen Abstand in Flugzeugen zwischen Passagieren und die uneinheitlichen Regeln, was das Tragen von Masken angeht, gesprochen worden. Hier sei eine einheitliche europäische Regelung notwendig./bk/DP/jha