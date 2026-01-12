Rio Tinto Aktie
WKN: 855018 / ISIN: AU000000RIO1
|
12.01.2026 18:26:03
In charts: why Rio Tinto and Glencore are in talks about a megamerger
The proposed $260bn tie-up would create the world’s biggest copper producer at a time of soaring demand for the metalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
