In das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommene größte Gebetsmühle verblüffte Tausende von Besuchern in Dalat, Vietnam

DALAT, Vietnam, March 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die große Gebetsmühle "Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek" im kulturellen und spirituellen Tourismuskomplex Samten Hills in Dalat, Vietnam, wurde am 11. März 2023 offiziell eingeweiht und von Guinness World Records als größte Gebetsmühle der Welt ausgezeichnet.



Die große Gebetsmühle aus reinem Kupfer und mit 24 Karat Gold vergoldet hat ein Gewicht von 200 Tonnen und einen Durchmesser von 16,53 Metern. Sie ist 37,22 Meter hoch. Ihr einzigartiges Design und die enorme Größe machen sie zu einem architektonischen Wunder und Meisterwerk, das Besucher aus der ganzen Welt anzieht. Ihre filigranen Details und wunderschönen Farben sowie die atemberaubende Aussicht auf die umliegenden Hügel und Wälder schaffen eine ruhige und friedliche Atmosphäre, die zu Besinnung und Reflexion einlädt.

Durch die Auszeichnung von Guinness World Records geht das Bild der großen buddhistischen Gebetsmühle am spirituellen Ort des Vajrayana-Buddhismus in Samten Hills Dalat und die Schönheit der Provinz Lam Dong rund um die Welt. Samten Hills Dalat ist zu einem Symbol für Freundschaft, Frieden und der urkundlichen Kultur zwischen Vietnam, Indien und vielen anderen Ländern geworden.

Die Anlage des Vajrayana-Buddhismus in Samten Hills Dalat ist ein seltenes, einzigartiges Bauwerk von hohem kulturellem Wert. Es entstand nach der traditionellen Kunst der nepalesischen Malerei. Jede Linie und jedes Muster ist durch die Konzentration der Künstler entstanden und die Vereinigung von Körper und Geist und trägt tiefe und geheimnisvolle Bedeutungen.

Die Besucher können wunderschöne Gemälde von Buddhas, Bodhisattvas und Sanghas mit raffinierten Details bestaunen, die nirgendwo sonst zu finden sind, z. B. die verblüffende Ähnlichkeit zwischen den feinen Linien, die von Malern aus dem Himalaya geschaffen wurden, und jenen, die Künstler der Ly-Dynastie in Vietnam gezeichnet haben. Das Bauwerk trägt auch zur lokalen sozioökonomischen Entwicklung bei, schafft Arbeitsplätze und erhöht das Einkommen der Bevölkerung in der Region.

Viele lokale Würdenträger, religiöse Führungspersönlichkeiten und Kulturinteressierte nahmen an der Einweihungsfeier teil. Nach der offiziellen Bekanntgabe durch Guinness World Records wurde eine Urkunde angebracht, die den Titel und die Leistung des großen Gebetsrads beurkundet. Der Vertreter von Samten Hills Dalat kommentierte: "Der spirituelle und kulturelle Komplex an diesem Ort wird die Aufmerksamkeit der vietnamesischen buddhistischen Gemeinschaft auf sich ziehen. Mit der größten Gebetsmühle der Welt hat Samten Hills Dalat auch einen spirituellen und kulturellen Ort geschaffen, der den Fluss der Geschichte wieder aufleben lässt und bedeutende Vermächtnisse aus der Zeit hinterlässt, in der Vietnam während der Ly-Tran-Dynastien vor Jahrhunderten blühte. Bis heute ist dieses Erbe für das spirituelle Leben der vietnamesischen Bevölkerung von großer Bedeutung."

Nguyen Huu Dzung - Stellvertretender Vorsitzender des Zentralkomitees von Vietnam Fatherland Front erwiderte: "Vietnam ist eines der Länder mit günstigen Bedingungen und vollständiger Konvergenz der buddhistischen Schulen. Es gibt den nördlichen und südlichen Buddhismus, den Zen-Buddhismus, den Amitabha-Buddhismus und den Tantrischen Buddhismus, einschließlich des Vajrayana-Buddhismus. Darüber hinaus gingen aus dem vietnamesischen Buddhismus auch einzigartige Richtungen hervor, von denen einige nur in Vietnam zu finden sind, wie die Truc Lam Yen Tu Zen-Schule und der buddhistische Bettelmönch. Sie bestehen nebeneinander, unterstützen und ergänzen die guten Werte des jeweils anderen und unterweisen die Menschen in Wahrheitsliebe, Mitgefühl und Schönheit."

Die größte Gebetsmühle und Samten Hills Dalat sind jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich. Besucher sind herzlich eingeladen, sich persönlich ein Bild von der Schönheit zu machen und die Ruhe zu erleben. Es ist das perfekte Reiseziel für alle, die in die vietnamesische Kultur und Spiritualität eintauchen und Dalats üppiges Grün und atemberaubende Landschaft genießen möchten.

Über Samten Hills Dalat

Samten Hills Dalat – ein ganzheitlicher Ort für Geist, Seele und Körper liegt im Dorf Kambute der Gemeinde Tu Tra im Bezirk Don Duong, Lam Dong, Vietnam. Inspiriert von der traditionellen Himalaya-Kultur liegt im Herzen von Samten Hills Dalat die Anlage des Vajrayana-Buddhismus, die von seiner Eminenz Drubwang Sonam Jorfel gegründet wurde – einem ehrwürdigen Mönch, der aus dem Reines-Land-Buddhismus in Ladakh von Indien nach Vietnam kam. Mit Unterstützung der Vietnam Buddhist Association in der Provinz Lam Dong haben der Ehrwürdige Drubwang Sonam Jorfel und seine Schüler einen kulturellen und spirituellen Ort für den Vajrayana-Buddhismus Drikung Kagyu Samten Ling Vietnam geschaffen. Die Union der UNESCO-Verbände in Vietnam hat ihn als Kulturraum des Vajrayana-Buddhismus ausgezeichnet.

