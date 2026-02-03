Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
03.02.2026 18:39:25
In Days, Coca-Cola Announces Its Next Dividend Increase: What Can Investors Expect?
Soft drink giant Coca-Cola (NYSE: KO) is among a rare group of companies that have raised their dividends for at least 50 consecutive years. A half-century of consistent dividend growth is a feat that only the best-run, most resilient companies can manage. Among the over 50,000 publicly traded companies globally, just 56 had earned the Dividend King crown as of December 2025.In Coca-Cola's case, the streak has continued for 63 years. While management doesn't offer guidance on dividend growth, I see signs that the company could announce a substantial hike, perhaps in the double digits. For context, the last time Coca-Cola raised its dividend by over 10% was in 2007.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
