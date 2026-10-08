Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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08.10.2026 11:58:29
In-Depth Analysis: Airbnb Versus Competitors In Hotels, Restaurants & Leisure Industry
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08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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02.10.26
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25.09.26
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23.09.26
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|Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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23.09.26
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.