Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
26.01.2026 11:03:20
In Greenland, US-NATO deal met with relief, mistrust
A "framework" agreement between the US and NATO has defused the dispute over Greenland. There is cautious relief among residents, but also fear of once again becoming a geopolitical pawn.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!