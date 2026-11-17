NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.11.2026 18:23:02
In His First Statement Since His Resignation, Former CEO Jensen Huang Just Delivered Stunning News to Nvidia Shareholders
Former CEO Jensen Huang may have resigned from Nvidia (NASDAQ:NVDA), but he just left the door open for a potential return.
"Since my departure, I've seen an outpouring of calls from NVIDIA's employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO," Huang wrote in his first public statement since his resignation on Nov. 12. "If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO."
In the statement, Huang also acknowledged that he made "serious mistakes" in his personal life and created problems for Nvidia's board of directors. He also said he would cooperate with the board's independent investigation regarding his extramarital affair with a woman who may have been a Chinese spy.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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17.11.26
|Nvidia will Jensen Huang nicht als Chef zurückholen (Spiegel Online)
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17.11.26
|Nvidia: Keine Pläne für Rückkehr Huangs an die Spitze (dpa-AFX)
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17.11.26
|Nvidia insists Huang will not return as CEO as it reports strong sales (Financial Times)
|
17.11.26
|ROUNDUP: Nvidia verdoppelt erneut Umsatz und Gewinn (dpa-AFX)
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17.11.26
|Nvidia verdoppelt erneut Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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17.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|140,84
|-0,76%
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