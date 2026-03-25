HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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25.03.2026 10:19:20
In Iran, hope gives way to fear as conflict rages on
Nearly a month after the US-Israeli strikes on Iran began, many who hoped the regime would soon fall have been left disappointed. DW spoke to Iranians about how the regime's survival has dashed those early hopes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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