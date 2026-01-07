|
07.01.2026 08:57:38
In Kürze wieder überall Strom im Berliner Südwesten
BERLIN (dpa-AFX) - Der großflächige Stromausfall in Berlin soll in Kürze behoben sein. Der Betreiber beginne nun schrittweise mit der Wiederversorgung in den betroffenen Gebieten, teilte die Senatsinnenverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass der Strom ab 11.00 Uhr wieder fließen solle./mvk/DP/mis
