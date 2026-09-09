Romande Energie SA / Schlagwort(e): Sonstiges

In Lovatens eröffnen Romande Energie, Insolight und Produzent Olivier Pichonnat die grösste Agri-PV-Anlage der Schweiz



09.09.2026 / 17:00 CET/CEST



Sehr geehrte Damen und Herren



In der Beilage senden wir Ihnen die Pressemitteilung mit dem Titel: Pressemitteilung (PDF) Kontaktperson Medien Michèle Cassani Pressesprecherin Telefon: +41 (0)21 802 95 67 Email: michele.cassani@romande-energie.ch

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