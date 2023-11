In Neuseeland steht neue konservative Regierungsmehrheit

Wellington (Reuters) - In Neuseeland steht über einen Monat nach der Parlamentswahl eine Regierungsmehrheit.

Die National Party teilte am Donnerstag mit, sie habe sich mit ACT New Zealand und New Zealand First auf die Bildung einer Regierung geeinigt. Die konservative National Party war aus der Wahl als stärkste Kraft hervorgegangen. Neuer Regierungschef soll Christopher Luxon werden. Seine National Party versprach im Wahlkampf Entlastungen für mittlere Einkommen, Abbau der Staatsschulden und eine Verringerung der Inflation.

Damit steht Neuseeland vor einem Richtungswechsel. Mit der neuen, rechts der Mitte angesiedelten Koalition endet eine sechs Jahre währende Linksregierung unter Führung der Labour-Partei. Labour verlor die Unterstützung vieler Neuseeländer wegen langer Corona-Einschränkungen und steigender Lebenshaltungskosten.

