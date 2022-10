In Niederösterreich entsteht Mitteleuropas größte schwimmende Photovoltaik-Anlage

In Grafenwörth (Bezirk Tulln) wird laut einer Aussendung von Freitag Mitteleuropas größte schwimmende Photovoltaik-Anlage gebaut. Die Floating-PV wird vom niederösterreichischen Energieversorger EVN und ECOwind mit Sitz in Kilb (Bezirk Melk) errichtet und soll im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen. Mit einer Leistung von 24,5 MWp sollen künftig rund 7.500 Haushalte mit Ökostrom versorgt werden können.

Mit der Solaranwendung Floating-PV könnten brachliegende Wasserflächen einer neuen, sinnvollen Nutzung zugeführt werden, erklärte ECOwind-Geschäftsführer Johann Janker: "Vor dem Hintergrund nur begrenzt vorhandener Flächen, sind solche Anlagen eine sehr wertvolle Ergänzung zur klassischen Solarinstallation auf dem Dach oder der Freifläche."

kil/tpo

ISIN AT0000741053 WEB http://www.evn.at