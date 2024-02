In Pakistan erklärt sich Ex-Ministerpräsident Sharif zum Wahlsieger

Islamabad (Reuters) - In Pakistan hat sich der ehemalige Ministerpräsident Nawaz Sharif zum Wahlsieger erklärt.

Seine Muslimliga habe die meisten Parlamentssitze gewonnen und werde mit den Sondierungen einer Koalition beginnen, kündigte er am Freitag an. Sharif ließ offen, wie viele Mandate seine Partei errungen hat. Die Auszählung des Wahlergebnisses ist noch nicht abgeschlossen. Nach dem zuletzt veröffentlichten Zwischenergebnis kommt die Muslimliga auf 61 Sitze. Das Parlament verfügt insgesamt über 265 Mandate, die Regierungsmehrheit liegt also bei mindestens 133 Abgeordneten.

Nach früheren Angaben lagen die Verbündeten des inhaftierten Ex-Ministerpräsidenten Imran Khan in den Auszählungen vorne.

(Bericht vom Büro in Islamabad, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)