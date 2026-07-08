OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
08.07.2026 16:22:38
In San Francisco, Some Home Sellers Now Ask for OpenAI or Anthropic Stock
Even before OpenAI and Anthropic go public, they are distorting home sales in the San Francisco Bay Area, as people race to buy and sellers ask for stock instead of cash.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!