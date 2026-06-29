ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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29.06.2026 18:00:07
In San Francisco’s A.I. Era, Even $180,000 Tech Salaries Are No Longer Enough
As OpenAI and Anthropic prepare to go public, tech workers making six figures are grousing that they cannot compete with the new A.I. elite. Some doubt they can afford to stay.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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