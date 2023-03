In Search of Tomorrow bei Wow: Überlange Doku über Science-Fiction-Filme der 1980er Jahre

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Golem.de"

In Search of Tomorrow ist eine etwas überlange, extrem mäandernde Dokumentation über das Jahrzehnt, in dem Science-Fiction die Kinos dieser Welt eroberte. Sie hat fünf Teile und läuft ab Freitag, 10. März 2023, bei Wow. Eine Rezension von Peter Osteried (Filme & Serien, Kickstarter)