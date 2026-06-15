In sechs Minuten zum Berliner Hauptbahnhof - S15 startet

BERLIN (dpa-AFX) - Berlin bekommt heute eine neue S-Bahnstrecke, die den Bahnhof Gesundbrunnen im Norden der Stadt im Pendelverkehr mit dem Hauptbahnhof verbinden wird. Die Züge der neuen S15 sollen künftig im 10-Minuten-Takt fahren. Zum Auftakt hat die Deutsche Bahn eine Sonderfahrt um 11.57 Uhr ab dem Hauptbahnhof geplant.

Die Bahn rechnet mit täglich 40.000 Fahrgästen auf der Strecke. "Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das Ding wird sogar noch viel besser laufen, weil es einfach eine so gute Verbindung in Richtung Hauptbahnhof darstellt", sagte kürzlich Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Berlin. Auf der Strecke hält die S15 auch am S-Bahnhof Wedding.

Jahrelange Verzögerung

Die Fahrtzeit vom Nordring der S-Bahn am Gesundbrunnen bis zum Hauptbahnhof soll sich um rund zehn Minuten verkürzen. Laut Online-Information beträgt die reine Fahrzeit von Gesundbrunnen zum Hauptbahnhof mit der S15 sechs Minuten.

Unter dem Hauptbahnhof ist für die Linie ein Interimsbahnhof entstanden. Langfristig soll zudem ein neuer S-Bahnhof Perleberger Brücke entstehen, um auch das Europaviertel an die Linie anzubinden.

Die Pläne für die neue Strecke gab es schon seit Jahren, aber auch immer wieder Verzögerungen. Eigentlich sollte die Verbindung schon im Jahr 2017 fertig sein. Unvorhergesehene Bodenbedingungen, die Corona-Krise, Materialengpässe aufgrund des Ukraine-Kriegs und Personalmangel sorgten der Bahn zufolge dafür, dass sich das Projekt immer weiter verzögerte. Zuletzt dauerten dann auch noch die Zulassungs- und Abnahmeprozesse länger als gedacht. Inzwischen sind alle Abnahmen und alle technischen Prüfungen durch.

Weitere Bauabschnitte angedacht

Der neue Abschnitt ist allerdings nur ein kleiner Baustein des großen Projekts S21. In weiteren Bauabschnitten ist die Verlängerung zum Potsdamer Platz und später bis zur Yorckstraße vorgesehen - das ist aber Zukunftsmusik und noch viele Jahre von der Umsetzung entfernt. Für den zweiten Bauabschnitt sei im Herbst mit der Planfeststellung zu rechnen, hieß es zuletzt von Seiten der Bahn. Nach aktuellem Stand dürfte es noch mindestens zehn Jahre dauern, bis erstmals eine S-Bahn direkt vom Potsdamer Platz zum Hauptbahnhof fährt./nif/DP/zb