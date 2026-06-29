Pride Holdings Group Registered Shs Aktie
ISIN: US42470Q2049
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29.06.2026 13:51:21
In Slovenia, Pride meets growing support — and hostility
One of the first actions of Janez Jansa's government was to remove the rainbow flag outside the Culture Ministry in early June. As Pride Month draws to a close, DW looks at the situation for Slovenia's LGBTQ+ community.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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