Pride Holdings Group Registered Shs Aktie

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ISIN: US42470Q2049

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29.06.2026 13:51:21

In Slovenia, Pride meets growing support — and hostility

One of the first actions of Janez Jansa's government was to remove the rainbow flag outside the Culture Ministry in early June. As Pride Month draws to a close, DW looks at the situation for Slovenia's LGBTQ+ community.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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