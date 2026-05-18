|
18.05.2026 06:31:29
In the F: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
In the F hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 4,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das In the F ein Ergebnis je Aktie von -24,000 KRW vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat In the F 24,31 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24,88 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!