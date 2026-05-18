In the F: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

In the F hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das In the F ein Ergebnis je Aktie von -24,000 KRW vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat In the F 24,31 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24,88 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at