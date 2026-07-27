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27.07.2026 06:31:29
In the F mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
In the F hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 100,45 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 90,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,48 Prozent auf 28,30 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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