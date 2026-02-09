09.02.2026 06:31:29

In the F öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

In the F veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 46,05 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte In the F 62,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,39 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,81 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

In the F hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,430 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -18,000 KRW je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat In the F mit einem Umsatz von insgesamt 104,59 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -8,84 Prozent verringert.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
