In the F präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 127,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -210,000 KRW je Aktie erzielt worden.

In the F hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,30 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at