CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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01.07.2026 14:32:00
In the global car market, China is eating everyone’s lunch — except at home
Bank of America report highlights the drag on global automobile sales caused by chronically weak China demand.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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