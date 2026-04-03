Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
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03.04.2026 23:45:13
In the Philippines, Rising Fuel Prices Force Travelers to Stay Home During Holy Week
Surging gasoline prices in the Philippines have forced some people to cancel or scale back the Visita Iglesia, a Holy Week tradition in which Catholics travel to seven churches.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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