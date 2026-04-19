Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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19.04.2026 13:45:00

In Uncertain Times, Walmart Shines With 53 Years of Continuous Dividend Hikes

Walmart (NASDAQ: WMT) has hiked its dividend payment for 53 consecutive years. During that time, there have been wars, a financial crisis, and a pandemic. Yet Walmart was able not only to pay out its dividend but also to increase it. Here's how the retail giant can keep increasing those payouts for another 53 years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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