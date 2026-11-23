Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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23.11.2026 06:01:13
In Vietnam, an Electric Vehicle Revolution Without Cars
An oil shock is speeding a transformation of Vietnam’s streets, challenging global motorcycle giants and lifting a new generation of domestic manufacturers.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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