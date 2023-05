In zwei Wochen Stichwahl in Türkei - Erdogan liegt vorne

Istanbul (Reuters) - In der Türkei hat Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan knapp die absolute Mehrheit bei der Präsidentenwahl verfehlt und muss sich in zwei Wochen erstmals einer Stichwahl stellen.

Der 69-Jährige kam nach Angaben der Wahlbehörde vom Montag am Sonntag auf 49,51 Prozent der Stimmen und liegt damit fast fünf Prozentpunkte vor seinem Rivalen Kemal Kilicdaroglu. Dem Ultranationalisten Sinan Ogan, der als Drittplatzierter aus dem Rennen ausscheidet, kommt damit die Rolle des Königsmachers zu. Ein hochrangiger Vertreter Erdogans AK-Partei sagte: "Unsere Chancen in der zweiten Runde sind sehr, sehr gut. Ogan hält jetzt den Schlüssel."

"Der Sieger war zweifelsweise unser Land", sagte Erdogan in der Nacht zum Montag vor Anhängern. Kilicdaroglu warf Erdogans AKP dagegen Einflussnahme auf Auszählung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses vor. Er rief seine Anhänger zu Geduld auf. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 89 Prozent und damit vergleichsweise hoch.

Analysten sehen für die zweite Runde am 28. Mai Erdogan im Vorteil - zumal seine Partei und ihre Verbündeten auch die gleichzeitig abgehaltene Parlamentswahl für sich entscheiden konnten. Kilicdaroglu dagegen muss nach Einschätzung von Experten nun seine Strategie überarbeiten, um die Stimmen der Nationalisten zu gewinnen. Es wird damit gerechnet, dass sich die beiden Präsidentschaftskandidaten in den kommenden Tagen mit Ogan treffen. Ogan habe angekündigt, mit beiden zu verhandeln, sagte Hakan Akbas, Experte bei der Politikberatung Strategic Advisory Services. "Aber Erdogan hat mehr zu bieten". Der Ultranationalist hat deutlich gemacht, dass er nur dann eine Unterstützung Kilicdaroglus in Betracht zieht, wenn dieser Zugeständnisse an die Kurdenpartei HDP ausschließt. "Die Wähler haben die Nachricht geschickt, dass sie der Opposition nicht genügend vertrauen."

Die Wähler Kilicdaroglus zeigten sich enttäuscht. "Wir sind traurig, wir sind deprimiert wegen dieser Situation", sagte Volkan Atilgan, der am Montag in Istanbul auf seine Fähre wartete. "Wir hatten ein anderes Ergebnis erwartet. So Gott will, wir werden den Sieg in der zweiten Runde erringen." Kilicdaroglu hatte im Wahlkampf eine Abkehr von der zuletzt zunehmend autoritären Politik Erdogans und eine Rückkehr zur orthodoxen Wirtschaftspolitik versprochen. Viele Türken leiden unter der hohen Inflation, die nicht zuletzt durch den Kursverfall der Lira angeheizt wird. In Umfragen hatte er zuletzt vor Erdogan gelegen.

Am Finanzmarkt gab die türkische Lira nach, Aktien und Anleihen gerieten unter Druck. Analysten sprachen von einer Enttäuschung von Investoren, die auf einen Wahlsieg des Oppositionskandidaten und eine Rückkehr zur orthodoxen Wirtschaftspolitik gehofft hatten. Erdogan habe in seiner Amtszeit die Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank ausgehöhlt, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.

Erdogans Anhänger gehen jedoch davon aus, dass er die wirtschaftlichen Probleme in den Griff bekommt. "Es ist sehr wichtig für das türkische Volk, dass Erdogan die Wahl gewinnt", sagte der Softwareingenieur Feyyaz Balcu. "Er ist ein internationaler Staatsmann, und alle Türken und Muslime wollen Erdogan als Präsident."

EXPERTEN SEHEN VORTEILE FÜR ERDOGAN

In der zweiten Runde habe das Bündnis um Erdogan "numerische und psychologische Vorteile", sagte Galip Dalay, Experte beim britischen Think Tank Chatham House. "Im Wahlkampf dürfte er vor allem das Thema Stabilität betonen, zumal sein Bündnis schon jetzt die Mehrheit im Parlament hat."

Unter Erdogans Führung hat das Land politisch an Gewicht gewonnen. Erdogan ist einer der wichtigsten Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Kreml erklärte, auch in Zukunft mit der Türkei zusammenzuarbeiten, egal, wer die Wahl gewinne. Unter türkischer Vermittlung kam das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine zustande.

Zugleich hat der 69-Jährige das Land durch den Bau neuer Brücken, Kliniken und Flughäfen modernisiert. Erdogan genießt vor allem bei frommen Türken Rückhalt, die sich in der säkularen Türkei einst entrechtet fühlten. Menschenrechtsaktivisten werfen ihm dagegen vor, die türkische Demokratie beschädigt zu haben. Kritiker fürchten, dass er seinen autoritären Kurs bei einem Wahlsieg fortsetzt; der Präsident erklärte dazu, er respektiere die Demokratie.

