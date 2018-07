inVENTer setzt mit leisestem Lüfter neue Maßstäbe / iV14-Zero als zweites dezentrales Lüftungsgerät mit neuentwickeltem Xenion-Ventilator ab Sommer 2018 auf dem Markt

Löberschütz (ots) - Die inVENTer GmbH bringt ab Sommer 2018 den zweiten Lüfter mit dem neuartigen Xenion-Ventilator auf den Markt, den iV14-Zero. Der iV14-Zero zeichnet sich durch einen besonders hohen Schallschutz und besonders leisen Betrieb bei gleichzeitig großer Leistungsstärke und geringer Leistungsaufnahme aus. In Kombination mit dem standardmäßig integrierten inVENTron®-Doppel-Luftleitwerk und dem Keramikwärmespeicher steigert der Xenion-Ventilator die Wärmerückgewinnung des Lüfters auf 87 %. Im iV14-Zero wurde ein hoch innovatives Schalldämmkonzept (patent pending) realisiert, sodass er sowohl im Eigenschall als auch bei der Schalldämmung über erstklassige Eigenschaften verfügt und am Markt neue Maßstäbe setzt. Erhältlich ist der iV14-Zero bei allen inVENTer-Werksvertretungen.

iV14-Zero: Schalldämmung auf höchstem Niveau

Der iV14-Zero wird mittels einer Spezial-Schalldämmauskleidung aus Inventin zu einem Schalldämpfer, der Außen- und Eigenschall auf ein Minimum reduziert. Die Normalschallpegeldifferenz des Lüfters beträgt dabei ohne zusätzliche Schallschutzmaßnahmen im Standardgerät bereits 48 dB - ohne Reduzierung des Luftvolumenstroms. Mit weiteren Maßnahmen lassen sich bis zu 56 dB erreichen. Der Eigenschall liegt auf allen Stufen bei unter 30 dB(A), auf kleinster Stufe sogar auf unhörbaren 13 dB(A). Der iV14-Zero ist auch als Corner-Variante für einen unsichtbaren Außenabschluss verfügbar. inVENTer gibt auf das Neugerät fünf Jahre Herstellergarantie. Der iV14-Zero ist standardmäßig mit einem G4-Partikelfilter ausgestattet und wird von der KfW bis zum Standard KfW 40 Plus gefördert.

Xenion: intelligenter Ventilator

Mit dem Xenion-Ventilator hat die inVENTer GmbH ihre patentierte inVENTron®-Technologie noch weiter verbessert. Erneut sind Verfahren aus der Luft- und Raumfahrttechnik, speziell der Strömungslehre, in die Entwicklung eingeflossen. Die durch Xenion erzeugte Leistungssteigerung resultiert aus der neuen Anordnung der Ventilatorblätter. Diese Bauweise verhindert zudem einen direkten Schalldurchgang von außen und sorgt für eine natürliche Schallbarriere. Weiterhin lenkt das inVENTron®-Doppel-Luftleitwerk zielgerichtet den Luftstrom des Xenion-Ventilators. So wird der Keramik-Wärmespeicher, der sich direkt hinter dem Ventilator befindet, optimal durchströmt. Damit erreicht der iV14-Zero eine Wärmerückgewinnung von 87 %.

Der Xenion-Ventilator punktet mit einer geringen Leistungsaufnahme von 1 - 3 W und ist mit einer zweistufigen Umschaltautomatik ausgestattet, die einen sanfteren Übergang im Reversierbetrieb ermöglicht. Der serienmäßig integrierte Temperaturwächter misst kontinuierlich die Temperatur der einströmenden Luft und reguliert bei Bedarf entsprechend nach. So verhindert er ein Auskühlen der Räume bei kalter Witterung. Ebenfalls serienmäßig verbaut ist der intelligente Winddruckstabilisator. Damit erkennt der Xenion-Ventilator anstehende Windlasten und hält eigenständig die vorgegebene Drehzahl. So ergibt sich auch in windigen Lagen eine hohe Laufruhe. Schließlich erfüllt Xenion die S3-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8. Alle neuen inVENTer-Systeme mit Xenion-Ventilatoren werden in Kombination mit einer bedarfsgeführten Lüftung in die höchste Effizienzklasse A+ eingestuft.

Weitere Informationen: www.inventer.de/xenion www.inventer.de/produkte

Ansprechpartner: Ulrike Gierth Telefon: +49 341 3338-116 E-Mail: u.gierth@westend-communication.de Web: www.westend-communication.de