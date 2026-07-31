INA-Industrija nafte dd: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

INA-Industrija nafte dd veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte INA-Industrija nafte dd ein EPS von 1,90 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,36 Milliarden EUR gegenüber 923,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at