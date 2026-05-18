Inaba Denkisangyo legte Quartalsergebnis vor

Inaba Denkisangyo hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 68,57 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 54,05 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 125,42 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inaba Denkisangyo 111,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 208,49 JPY beziffert, während im Vorjahr 166,92 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Inaba Denkisangyo im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 417,02 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 384,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at