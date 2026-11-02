Inaba Denkisangyo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Inaba Denkisangyo stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,24 JPY gegenüber 52,42 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 116,33 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 104,75 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at