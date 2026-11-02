|
02.11.2026 06:31:29
Inaba Denkisangyo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Inaba Denkisangyo stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,24 JPY gegenüber 52,42 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 116,33 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 104,75 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!