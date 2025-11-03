Inaba Denkisangyo präsentierte Quartalsergebnisse

Inaba Denkisangyo ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Inaba Denkisangyo die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 104,85 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 74,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent auf 104,75 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 97,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at