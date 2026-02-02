|
Inaba Denkisangyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Inaba Denkisangyo hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 45,51 JPY gegenüber 37,72 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 99,36 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,03 Milliarden JPY umgesetzt.
