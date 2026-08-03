|
03.08.2026 06:31:29
Inaba Denkisangyo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Inaba Denkisangyo gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 72,28 JPY. Im letzten Jahr hatte Inaba Denkisangyo einen Gewinn von 41,98 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 113,11 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 87,50 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!