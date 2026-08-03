Inaba Denkisangyo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Inaba Denkisangyo gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 72,28 JPY. Im letzten Jahr hatte Inaba Denkisangyo einen Gewinn von 41,98 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 113,11 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 87,50 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at