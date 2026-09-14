INABA SEISAKUSHO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

INABA SEISAKUSHO hat am 11.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,69 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,43 Prozent auf 10,02 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 97,63 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 95,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,04 Prozent auf 41,47 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte INABA SEISAKUSHO 41,91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at