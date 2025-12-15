INABA SEISAKUSHO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

INABA SEISAKUSHO hat sich am 12.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

INABA SEISAKUSHO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,94 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,78 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,16 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at