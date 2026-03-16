INABA SEISAKUSHO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

INABA SEISAKUSHO ließ sich am 13.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat INABA SEISAKUSHO die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 17,20 JPY. Im letzten Jahr hatte INABA SEISAKUSHO einen Gewinn von 10,57 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 9,58 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,91 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at