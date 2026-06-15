INABA SEISAKUSHO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

INABA SEISAKUSHO hat am 12.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 48,93 JPY, nach 47,93 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat INABA SEISAKUSHO mit einem Umsatz von insgesamt 11,71 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,24 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at