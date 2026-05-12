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12.05.2026 06:31:29
Inabata: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Inabata hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 72,84 JPY. Im letzten Jahr hatte Inabata einen Gewinn von 43,61 JPY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 207,95 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inabata 202,73 Milliarden JPY umgesetzt.
Inabata hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 384,84 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 363,90 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Inabata im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 832,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 837,84 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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