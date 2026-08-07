Inabata hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Inabata hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 119,46 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 111,70 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 243,66 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,11 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at