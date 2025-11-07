Inabata mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Inabata hat am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Inabata hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 110,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 95,94 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 208,78 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 208,02 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at