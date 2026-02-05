Inabata stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Inabata hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 89,85 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 108,25 JPY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 211,91 Milliarden JPY, gegenüber 213,50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at