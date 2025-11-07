Inani Marbles Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Inani Marbles Industries präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Inani Marbles Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 127,2 Millionen INR gegenüber 85,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at