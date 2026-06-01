|
01.06.2026 06:31:29
Inani Marbles Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Inani Marbles Industries hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 INR. Im Vorjahresviertel hatte Inani Marbles Industries -0,380 INR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 104,7 Millionen INR – eine Minderung von 6,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 111,4 Millionen INR eingefahren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,100 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,380 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Inani Marbles Industries mit einem Umsatz von insgesamt 467,60 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 421,73 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 10,88 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.