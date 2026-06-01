Inani Marbles Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Inani Marbles Industries hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 INR. Im Vorjahresviertel hatte Inani Marbles Industries -0,380 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 104,7 Millionen INR – eine Minderung von 6,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 111,4 Millionen INR eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,100 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,380 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Inani Marbles Industries mit einem Umsatz von insgesamt 467,60 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 421,73 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 10,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at