Inani Marbles Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Inani Marbles Industries lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 INR gegenüber 0,090 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Inani Marbles Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 105,0 Millionen INR im Vergleich zu 149,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at