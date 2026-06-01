Inani Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Inani Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,670 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 60,0 Prozent auf 4,6 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,170 INR gegenüber 1,25 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,36 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 29,05 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at