Inari Amertron Bhd hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Inari Amertron Bhd hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das vergangene Quartal hat Inari Amertron Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 288,9 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 306,7 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 5,79 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurden 0,030 MYR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inari Amertron Bhd 0,060 MYR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,18 Prozent zurück. Hier wurden 1,19 Milliarden MYR gegenüber 1,35 Milliarden MYR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at