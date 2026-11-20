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20.11.2026 06:31:28
Inari Amertron Bhd stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Inari Amertron Bhd äußerte sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 0,02 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inari Amertron Bhd 0,010 MYR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Inari Amertron Bhd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 368,5 Millionen MYR im Vergleich zu 325,8 Millionen MYR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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