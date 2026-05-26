Inari Amertron Bhd stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Inari Amertron Bhd hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,79 Prozent auf 265,7 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 308,3 Millionen MYR gelegen.

Redaktion finanzen.at